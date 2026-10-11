У понеділок в частині регіонів України будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії.

Графіки відключення світла 12 жовтня: що відомо

– Завтра, 12 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії, – йдеться у повідомленні Укренерго.

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

Енергетики наголошують, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Унаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Зараз дивляться

Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували енергетичний об’єкт у Києві. Унаслідок удару в кількох районах столиці сталося масштабне знеструмлення споживачів.

Фахівці відновлюють електропостачання знеструмлених споживачів за резервними схемами.

У частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів Києва запровадили аварійні відключення електроенергії через російську атаку вдень у неділю.

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