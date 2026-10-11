Хмара: Україна масштабує виробництво перехоплювачів для боротьби з Шахедами
- Українські дрони-перехоплювачі Барс знищили п’ять повітряних цілей із п’яти під час бойового застосування.
- Україна масштабує застосування перехоплювачів проти реактивних БпЛА і залучає до цієї роботи додаткових фахівців та підрозділи.
Україна застосовує дрони-перехоплювачі Барс для знищення реактивних Шахедів. Один із підрозділів уразив п’ять повітряних цілей п’ятьма такими БпЛА, продемонструвавши 100-відсоткову результативність.
Про це повідомив журналістам міністр оборони України Євгеній Хмара.
Застосування перехоплювачів для знищення реактивних БпЛА
– Ефективність протидії звичайним Шахедам уже перевищує 90%. Виклик зараз – реактивні безпілотники, для яких потрібні інші швидкості перехоплення. Україна вже має успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників, – розповів він.
За словами міністра, під час бойового застосування один із підрозділів використав п’ять перехоплювачів Барс і знищив п’ять повітряних цілей. Таким чином, ефективність у цьому випадку сягнула 100%.
– Зараз цей досвід вивчають і масштабують, до роботи долучають додаткових фахівців та підрозділи, – зазначив Хмара.
Він уточнив, що головним завданням на цей час є збільшення загального відсотка знищення реактивних дронів і прискорене впровадження рішень, які довели свою ефективність у бойових умовах.
Міністр оборони повідомив, що українські військові вже використовують сотні крупнокаліберних турелей для протидії реактивним БпЛА.
– Уже є результати застосування крупнокаліберних турелей проти реактивних БпЛА. Їх кількість на нашому озброєнні вже вимірюється сотнями. Цей напрям масштабується, опрацьовуються системи збільшеної дальності, – наголосив Хмара.
Як побудована українська ППО
Як пояснив міністр, для захисту повітряного простору України використовують зенітні ракетні комплекси (ЗРК), переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК), турелі, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), екіпажі з дронами-перехоплювачами та засоби малої протиповітряної оборони.
Цю систему доповнює авіація, до якої належать, зокрема, літаки Mirage та F-16.
За словами Євгенія Хмари, Міноборони паралельно працює над забезпеченням військових дронами-перехоплювачами, авіацією та боєприпасами до неї, зенітними ракетними й артилерійськими комплексами, турелями, засобами РЕБ та іншими необхідними рішеннями.
Міністр наголосив, що нині особливо важливо передбачати подальший розвиток загроз і завчасно формувати достатні запаси потрібного озброєння.
– Ми також знаємо, які рішення Росія розвиває, це стосується реактивних дронів зі швидкістю 800 км. Працюємо і над пошуком протидії наступному поколінню загроз. Відповідні задачі – надати пропозиції і прототипи виробникам, ОПК, – заявив Хмара.