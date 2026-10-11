Україна застосовує дрони-перехоплювачі Барс для знищення реактивних Шахедів. Один із підрозділів уразив п’ять повітряних цілей п’ятьма такими БпЛА, продемонструвавши 100-відсоткову результативність.

Про це повідомив журналістам міністр оборони України Євгеній Хмара.

Застосування перехоплювачів для знищення реактивних БпЛА

– Ефективність протидії звичайним Шахедам уже перевищує 90%. Виклик зараз – реактивні безпілотники, для яких потрібні інші швидкості перехоплення. Україна вже має успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників, – розповів він.

За словами міністра, під час бойового застосування один із підрозділів використав п’ять перехоплювачів Барс і знищив п’ять повітряних цілей. Таким чином, ефективність у цьому випадку сягнула 100%.

Зараз дивляться

– Зараз цей досвід вивчають і масштабують, до роботи долучають додаткових фахівців та підрозділи, – зазначив Хмара.

Він уточнив, що головним завданням на цей час є збільшення загального відсотка знищення реактивних дронів і прискорене впровадження рішень, які довели свою ефективність у бойових умовах.

Міністр оборони повідомив, що українські військові вже використовують сотні крупнокаліберних турелей для протидії реактивним БпЛА.

– Уже є результати застосування крупнокаліберних турелей проти реактивних БпЛА. Їх кількість на нашому озброєнні вже вимірюється сотнями. Цей напрям масштабується, опрацьовуються системи збільшеної дальності, – наголосив Хмара.

Як побудована українська ППО

Як пояснив міністр, для захисту повітряного простору України використовують зенітні ракетні комплекси (ЗРК), переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК), турелі, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), екіпажі з дронами-перехоплювачами та засоби малої протиповітряної оборони.

Цю систему доповнює авіація, до якої належать, зокрема, літаки Mirage та F-16.

За словами Євгенія Хмари, Міноборони паралельно працює над забезпеченням військових дронами-перехоплювачами, авіацією та боєприпасами до неї, зенітними ракетними й артилерійськими комплексами, турелями, засобами РЕБ та іншими необхідними рішеннями.

Міністр наголосив, що нині особливо важливо передбачати подальший розвиток загроз і завчасно формувати достатні запаси потрібного озброєння.

– Ми також знаємо, які рішення Росія розвиває, це стосується реактивних дронів зі швидкістю 800 км. Працюємо і над пошуком протидії наступному поколінню загроз. Відповідні задачі – надати пропозиції і прототипи виробникам, ОПК, – заявив Хмара.

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