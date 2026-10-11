Цього тижня росіяни продовжили атакувати населені пункти та цивільну інфраструктуру України. Ворог випустив близько 1450 авіабомб, 75 ракет та понад 1640 дронів, з яких близько 60% — реактивні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Атака на Україну за тиждень

За словами очільника держави, сьогодні вранці рятувальники завершили пошукові роботи в Запоріжжі, де Росія напередодні вдарила по житловому масиву керованими авіабомбами. Жертвами атаки стали 23 людини, з яких четверо — діти.

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Вчора у Харкові росіяни вдарили по медичному закладу. А цієї ночі ворог продовжив бити по цивільній інфраструктурі, житлових будинках та енергетиці.

Вранці росіяни вдарили по п’ятиповерхівці в Слов’янську на Донеччині. Внаслідок атаки повністю зруйновано під’їзд. Під завалами можуть бути люди.

Президент наголосив, що Київ продовжує активно працювати із європейськими партнерами щодо надання Україні нових пакетів допомоги. Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону та боєприпаси для бойової авіації.

— Сьогодні продовжимо координацію з партнерами – будуть розмови з європейськими лідерами. Все для захисту життів наших людей та інтересів України, — заявив Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 691-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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