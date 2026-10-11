Президент США Дональд Трамп 11 жовтня заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив про енергетичне перемир’я

Дональд Трамп повідомив, що домовленість про припинення ударів набуває чинності негайно.

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– Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!, – написав президент США.

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня в коментарі виданню Axios заявив, що повідомлення Трампа про енергетичне перемир’я стало для нього несподіванкою.

Однак український лідер запевнив, що Київ погодиться припинити вогонь, якщо на такий крок піде Москва.

– Оголошення про енергетичне перемир’я стало для мене новиною. Але якщо росіяни погоджуються на перемир’я, Україна також погодиться, – сказав Зеленський у коментарі Axios.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про готовність організувати вибори в Україні, якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на повне припинення вогню терміном на 60 днів.

Учора Дональд Трамп закликав українців обрати “нового лідера”, оскільки Зеленський “не укладає угод”.

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