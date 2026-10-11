Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Водночас Київ продовжує переговори з європейськими партнерами про нові пакети оборонної допомоги, зокрема, щодо посилення протиповітряної оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Атаки РФ на цивільну та енергетичну інфраструктуру

За його словами, лише протягом цього тижня Росія випустила по Україні близько 1450 керованих авіабомб, 75 ракет різних типів і понад 1640 ударних безпілотників. Близько 60% із них були реактивними.

Зараз дивляться

Зеленський повідомив, що вранці завершилися рятувальні роботи в Запоріжжі, де російські керовані авіабомби вбили 23 людини, серед яких четверо дітей. Напередодні російські війська завдали удару по медзакладу в Харкові. Вночі під обстрілами опинилися цивільна інфраструктура, житлові будинки та енергетичні об’єкти.

Також уранці російські війська вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку у Слов’янську. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд, під завалами шукають людей.

Україна координує з партнерами нові пакети допомоги

На тлі російських атак Україна продовжує роботу з європейськими країнами щодо посилення обороноздатності. За словами президента, координація відбувається практично щодня на різних рівнях.

Основними пріоритетами залишаються додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси для бойової авіації.

— Фактично щоденно на різних рівнях координуємо та працюємо над додатковими оборонними пакетами, передусім ППО та боєприпасами для бойової авіації, — наголосив очільник держави.

Зеленський заявив, що Росія залишається єдиною причиною війни в Європі. За його словами, припинити удари по енергетичній інфраструктурі можна вже зараз, однак кремлівський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до такого кроку.

За словами Зеленського, Україна готова припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Москва припинить удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Водночас президент підкреслив, що будь-які кроки до деескалації мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями.

Президент Володимир Зеленський попередив про загрозу подальших ракетних ударів Росії найближчими днями.

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