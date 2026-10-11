Президент Володимир Зеленський заявив про готовність організувати вибори в країні, якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на повне припинення вогню тривалістю 60 днів.

Про це Зеленський сказав 11 жовтня в інтерв’ю ABC News, відповідаючи на заклик Дональда Трампа обрати Україні “нового лідера”.

Зеленський про вибори президента в Україні

Він наголосив, що право визначати, кого і коли обирати президентом, належить українському народу.

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– Володимир Зеленський у новому інтерв’ю заявив, що організує українські вибори – якщо Володимир Путін погодиться на 60-денне припинення вогню. Він сказав ABC: Будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам два місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори, – повідомляє Sky News.

Ця заява відповідає позиції, яку Зеленський озвучив у лютому в інтерв’ю Axios. Тоді він теж наголошував, що для проведення виборів необхідне 60-денне припинення вогню.

Заява українського президента пролунала після того, як Дональд Трамп закликав українців обрати нового лідера.

Зеленський відреагував на слова американського президента в інтерв’ю ABC News:

– Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент. З усією повагою до Трампа, але саме наш народ має право обирати свого лідера.

Нагадаємо, 10 жовтня Дональд Трамп сказав, що рекомендує Україні “змінити лідера”, оскільки президент Володимир Зеленський нібито “не укладає угод”.

– Зеленський міг би завершити цю війну багато разів. Але він обирає не робити цього. Ця війна не розпочалася б, якби я був президентом. Він хоче створювати проблеми для світу і для наших фермерів атаками на заводи з виробництва дизелю, – заявив Трамп у відповідь на запитання кореспондентки Суспільного.

За його словами, США нібито просили Україну “не атакувати” російські нафтопереробні заводи, які виробляють дизельне паливо.

Однак, як стверджує американський президент, Україна продовжує завдавати ударів по цих підприємствах.

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