Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти російських виробників балістичних ракет, учасників схем обходу фінансових обмежень та осіб, які діють в інтересах РФ на ТОТ України.

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Зеленський підписав три пакети санкцій проти РФ

До першого санкційного списку увійшли 70 громадян Росії, причетних до виробництва балістичних ракет Іскандер-М і Циркон, які російська армія використовує для масованих ударів по Україні.

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Обмеження запроваджують проти ключових працівників підприємств російського ОПК та хімічної галузі, залучених до забезпечення безперервного промислового циклу виробництва балістичних ракет.

Серед них – співробітники Воткінського заводу, Інституту машинобудування імені В. В. Бахірєва, підприємств Радар ММС, Граніт-Електрон, Анозіт, Авіатек, Метафракс Кемікалс, Алтай, Невинномиський Азот, Азот, заводів Салют, Стріла, ВНІІР-Прогрес, Машиностроітєль, Авангард, імені Свердлова та імені Морозова, Воскресенського агрегатного заводу, науково-дослідних інститутів Полюс і Субмікрон.

Усі ці підприємства вже перебувають під санкціями України. Частина з них потрапила під обмеження США, Європсоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Австралії, Японії, Канади та Нової Зеландії.

Україна планує співпрацювати з міжнародними партнерами для повної синхронізації санкцій не лише проти підприємств російського оборонно-промислового комплексу та хімічної галузі, а й проти їхніх ключових працівників.

Другий санкційний пакет спрямований проти осіб і компаній, які допомагають Росії обходити фінансові обмеження. До списку внесли 28 фізичних і 27 юридичних осіб. Серед них – оператори криптобірж, сервіси обміну криптовалют, їхні керівники та власники.

Обмеження запровадили й проти керівників та власників компаній, які входять до тіньової банківської мережі A7 і відкрито пропонують інструменти для обходу фінансових санкцій. Раніше санкції проти цієї мережі запровадили США.

Третій пакет передбачає санкції проти 10 фізичних і 21 юридичної особи, двох морських суден, які допомагають Росії та діють в її інтересах на ТОТ України.

– Вони фінансують цю неспровоковану й агресивну війну Росії проти України та українського народу, розкрадають наші природні ресурси і поширюють російську пропаганду. Це, зокрема, колаборанти, які служать агресору, працюють на нього та допомагають російським окупантам, – зазначається в повідомленні.

До списку також увійшли підприємства, які забезпечують доступ до інтернету й телебачення, проводять геологорозвідувальні роботи та виготовляють електроніку й металеві вироби на тимчасово окупованих територіях України.

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