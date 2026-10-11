Україна підтримує оголошене президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир’я. Важливо, щоб у Кремлі вчинили так само.

Про це заявив президент Володимир Зеленський увечері 11 жовтня.

Україна підтримує енергетичне перемир’я

Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александером Стуббом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Вони обговорили оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир’я, яке передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

– Щойно говорив з Марком Карні, Алексом Стуббом і Марком Рютте. І ми обговорили енергетичне припинення вогню, яке оголосив президент Трамп. Україна підтримує припинення вогню, – зазначив він.

Зеленський наголосив, що важливо отримати згоду Росії на енергетичне перемир’я. За його словами, Україна очікує на подробиці від американської сторони.

– З нашого, українського боку завжди повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру, – наголосив глава держави.

У неділю, 11 жовтня, Володимир Зеленський у коментарі виданню Axios заявив, що повідомлення американського президента про енергетичне перемир’я стало для нього несподіванкою.

Проте президент України запевнив, що Київ погодиться припинити вогонь, якщо на це погодиться Москва.

– Оголошення про енергетичне перемир’я стало для мене новиною. Але якщо росіяни погоджуються на перемир’я, Україна також погодиться, – сказав глава держави.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, сторони нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

Росія поки не підтвердила досягнення цієї домовленості.

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