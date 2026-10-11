ЗСУ уразили ремонтний підрозділ РФ, склади та місця скупчення окупантів на Донбасі
- ЗСУ уразили низку ворожих цілей на Донеччині.
- Серед уражених цілей: склади та місця зосередження російських військових.
Сили оборони України уразили ремонтний підрозділ російської армії, склади матеріально-технічних засобів і місця зосередження особового складу противника на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Де ЗСУ уразили військові об’єкти РФ
Удари по військових об’єктах російських окупантів завдали 10 жовтня та в ніч на 11 жовтня.
У районі Чистякового на Донеччині українські військові уразили ремонтний підрозділ російської армії. У районах Макіївки Донецької області та Городища Луганської області атаковано ворожі склади матеріально-технічних засобів.
Також Сили оборони завдали ударів по місцях зосередження особового складу окупантів у трьох районах Луганщини — поблизу Пурдівки, Лисичанська та Ірміна.
У Генштабі наголосили, що українські захисники продовжують системно атакувати військову інфраструктуру противника. Такі удари спрямовані на послаблення російської логістики та зниження бойових спроможностей окупаційних військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 691-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.