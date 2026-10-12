За добу 11 жовтня зафіксовано 264 бойові зіткнення з противником. Російська армія здійснила 73 авіаційні удари, під час яких використала 238 керованих авіабомб. Ворог запустив 8 985 дронів-камікадзе та обстріляв населені пункти й позиції ЗСУ 2 468 разів.

Карта бойових дій в Україні на 12 жовтня 2026

Ситуація в Україні на 12 жовтня 2026

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська протягом минулої доби двічі атакували з повітря, скинувши чотири керовані авіабомби. Крім цього, противник 35 разів обстріляв українські позиції та населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 11 ворожих атак. Російські підрозділи намагалися наступати в напрямку Стариці, Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Крейдянки, Волохівського, Бузового та Довгенького.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку противник здійснив 12 спроб поліпшити своє становище на полі бою. Для цього російські військові проводили штурми в напрямку Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку українські захисники зірвали 13 спроб російських військ прорвати оборону. Окупанти атакували в напрямку Нового, Зарічного, Колодязів, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку російські війська один раз атакували поблизу Ямполя.

На Краматорському напрямку ворог не вдавався до штурмових дій.

На Костянтинівському напрямку українські військові відбивали 32 атаки ворога. Російські підрозділи наступали поблизу Костянтинівки та намагалися просунутися в напрямку Новоселівки, Осикового, Миколайпілля, Новопавлівки, Райського, Торецького, Грузького, Володимирівки та Маяка.

На Покровському напрямку російські війська провели 36 атак. Окупанти намагалися просунутися до Білозерського, Чернігівки, Нового Донбасу, Вільного, Ганнівки, Никонорівки, Шевченка, Сергіївки, Світлого, Василівки та Новогришиного.

На Олександрівському напрямку росіяни п’ять разів намагалися штурмувати українські позиції в напрямку Січневого та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку російські військові вісім разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися до Успішного, Різдвянки, Широкого та Тернового.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі атакували в напрямку Павлівки та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку російські війська не проводили штурмів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки наступальних угруповань противника не зафіксовано.

Втрати ворога на 12 жовтня 2026 року

Сили оборони за минулу добу ліквідували 1 470 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу ворожої атрії на 1 692-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,554 млн.

особового складу — близько 1 554 310 (+1 470);

танків — 12 410 (+2);

бойових броньованих машин — 25 527 (+6);

артилерійських систем — 51 090 (+51);

реактивних систем залпового вогню — 2 209 (+4);

засобів протиповітряної оборони — 1 703 (+2);

літаків — 443;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічніх комплексів — 2 927 (+3);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 559 873 (+1 416);

крилатих ракет — 5 126;

кораблів (катерів) — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 162 056 (+553);

спеціальної техніки — 4 818 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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