Сьогодні, 12 жовтня, Верховна Рада ухвалила зміни до України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів та національних меншин — №16119.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Свої голоси за віддали 266 народних депутатів.

Зараз дивляться

Що передбачає закон

Документ гарантує право дітей національних меншин та корінних народів, мови яких є офіційними мовами Євросоюзу, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. Закон передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в них понад половина дітей (50%+1) навчається відповідною мовою.

Раніше в Міністерстві освіти і науки заявляли, що жодна норма закону не звужує державної мови, а навпаки – зберігає гарантії її вивчення, вільного володіння і використання в освітньому процесі.

Також зауважили, що цей закон аж ніяк не стосується російської мови.

За даними Міносвіти, право претендувати на статус закладу національної меншини матимуть 149 шкіл – близько 1,2% усіх закладів України.

Водночас незалежно від набуття статусу, якщо у школі хоча б один клас навчається мовою нацменшини, то документи про освіту, вивіски та службова документація для цього класу мають дублюватися мовою меншини.

Заклади для збереження статусу школи національної меншини мають мати не менше 20% учнів, які навчаються відповідною мовою. Якщо частка впаде нижче 20%, право на статус припиняється за погодженням з Міносвіти.

Згідно із законом, батьки зможуть ініціювати розширення переліку предметів, які викладатимуться українською мовою. Тобто, якщо дитина навчається у класі чи групі мовою корінного народу або нацменшини, яка є офіційною мовою ЄС, кількість предметів, які викладаються українською, може бути збільшена.

Законопроєкт є одним із кроків України на шляху вступу до ЄС.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук після голосування підписав закон, і його негайно направлять на підпис президентові України Володимиру Зеленському.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі з угорською колегою Анітою Орбан поінформував про ухвалення Радою норм щодо освіти національних меншин.

Україна очікує відкриття двох переговорних кластерів уже завтра.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.