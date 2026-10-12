Втрати ворога на 12 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 470 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 692-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,554 млн.

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Втрати ворога на 12 жовтня 2026 року

особового складу — близько 1 554 310 (+1 470);

танків — 12 410 (+2);

бойових броньованих машин — 25 527 (+6);

артилерійських систем — 51 090 (+51);

реактивних систем залпового вогню — 2 209 (+4);

засобів протиповітряної оборони — 1 703 (+2);

літаків — 443;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічніх комплексів — 2 927 (+3);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 559 873 (+1 416);

крилатих ракет — 5 126;

кораблів (катерів) — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 162 056 (+553);

спеціальної техніки — 4 818 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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