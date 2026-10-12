Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 12 жовтня: ЗСУ ліквідували 1470 окупантів і майже стільки ж БпЛА
Втрати ворога на 12 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 470 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 692-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,554 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 12 жовтня 2026 року
- особового складу — близько 1 554 310 (+1 470);
- танків — 12 410 (+2);
- бойових броньованих машин — 25 527 (+6);
- артилерійських систем — 51 090 (+51);
- реактивних систем залпового вогню — 2 209 (+4);
- засобів протиповітряної оборони — 1 703 (+2);
- літаків — 443;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічніх комплексів — 2 927 (+3);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 559 873 (+1 416);
- крилатих ракет — 5 126;
- кораблів (катерів) — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 162 056 (+553);
- спеціальної техніки — 4 818 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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