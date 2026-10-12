Втрати ворога на 12 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 470 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 692-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,554 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 12 жовтня 2026 року

  • особового складу — близько 1 554 310 (+1 470);
  • танків — 12 410 (+2);
  • бойових броньованих машин — 25 527 (+6);
  • артилерійських систем — 51 090 (+51);
  • реактивних систем залпового вогню — 2 209 (+4);
  • засобів протиповітряної оборони — 1 703 (+2);
  • літаків — 443;
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічніх комплексів — 2 927 (+3);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 559 873 (+1 416);
  • крилатих ракет — 5 126;
  • кораблів (катерів) — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 162 056 (+553);
  • спеціальної техніки — 4 818 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Чекаємо від Путіна нарешті щось, крім “нєт”: Зеленський про енергетичне перемир’я з РФ
Зеленський

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.