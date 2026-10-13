Станом на середину жовтня виконання планів стійкості майже в усіх регіонах України, включно з прикордонними та прифронтовими областями, випереджає показники Києва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вівторок, 13 жовтня.

Зеленський про підготовку Києва до зими

За словами глави держави, нині проходять консультації щодо термінових безпекових та управлінських заходів, які мають допомогти виправити ситуацію в столиці й прискорити виконання планів стійкості.

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– Говорив із представниками безпекового сектору, бізнесу і самоврядування, зокрема з Василем Малюком, Іваном Федоровим, Ігорем Тереховим, Костянтином Єфименком та Максимом Єфімовим. Є вагомі пропозиції, вдячний за це, – розповів президент.

Він повідомив, що планує провести додаткові консультації.

Зеленський наголосив, що зараз “потрібна готовність працювати максимально оперативно, реагувати на кожен безпековий виклик та забезпечувати виконання визначених рішень”.

Президент подякував усім громадам і представникам бізнес-спільноти, які готові допомогти столиці.

– Захист енергетичних об’єктів, критичної інфраструктури в Києві, виконання задач разом з урядом та військовими, розуміння потреб людей і раціональна зміна алгоритмів управління Києвом – готуємо рішення, – резюмував він.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада продовжує виконувати свої обов’язки та підтримувати життєдіяльність столиці, попри регулярні російські обстріли.

– Люди обрали мене, і я працюю, роблю в надскладних умовах усе можливе, щоб виправдати довіру киян, щоб місто функціонувало в ситуації постійних нищівних атак ворога, – наголосив він.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала пропозицію викликати міського голову Києва Віталія Кличка для доповіді про підготовку столиці до опалювального сезону. Відповідну ініціативу підтримав 151 народний депутат.

Кличко має прибути до парламенту в середу, 14 жовтня, о 12:00.

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