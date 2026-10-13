У середу, 14 жовтня, заходи з обмеження постачання електроенергії будуть вимушено застосовані у деяких регіонах України. Ситуація в енергосистемі протягом дня може змінюватись.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 14 жовтня: що відомо

– Завтра, 14 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, – йдеться у повідомленні.

Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу будуть застосовані з 06:00 до 23:59.

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Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 2 черг будуть введені у період з 06:00 – 23:59.

– Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – наголошують в Укренерго.

В компанії зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, Росія не демонструє готовності погодитися на запропоноване США енергетичне припинення вогню та продовжує повітряні атаки на Україну.

За словами президента, протягом 12 жовтня російські війська атакували шість енергетичних об’єктів.

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