У зв’язку з воєнним станом в Україні питання мобілізації фахівців окремих професій, зокрема юристів та адвокатів, залишається актуальним.

Чи можуть мобілізувати адвоката, читайте в матеріалі.

Чи підлягають адвокати мобілізації згідно з законом

Відповідно до чинного законодавства, адвокати є громадянами України і, як і будь-які інші особи чоловічої статі призовного віку, вони не мають автоматичної броні чи загального звільнення від мобілізації лише на підставі професії.

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Адвокат, партнер адвокатського об’єднання “Донець і Партнери” Василь Гаращак зазначив у коментарі Фактам ICTV, що адвокати підлягають мобілізації на загальних підставах.

– Будь-яких привілеїв у процесі мобілізації, як-от бронювання чи відстрочка, у осіб, які мають статус адвоката – немає. Тільки відстрочки чи бронювання на загальних засадах, – зазначив Василь Гаращак.

Закон Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також Постанова КМУ №76 визначають, що бронювання та відстрочка стосуються насамперед працівників, які є критично важливими для функціонування держави, органів влади або оборонного сектору. Приватна адвокатська діяльність як така не входить до цього переліку, якщо адвокат не виконує функції у державному секторі.

Таким чином, мобілізація адвокатів можлива, і така особа може бути викликана до ТЦК для уточнення облікових даних, проходження ВЛК та, за відсутності підстав для звільнення або відстрочки, призвана на службу.

Відстрочка від призову для адвокатів: які є варіанти

Наразі закон не надає загального звільнення від мобілізації адвокатам на підставі їхньої професії. Водночас існують певні індивідуальні підстави для відстрочки, які можуть бути актуальними і для юристів, зокрема:

Наявність трьох і більше неповнолітніх дітей

Інвалідність або догляд за особами з інвалідністю

Постійний догляд за людьми, які потребують сторонньої допомоги (на підставі висновку соцзахисту)

Непридатність за станом здоров’я (визначається ВЛК)

Навчання на денній формі у виші або аспірантурі

Крім того, відстрочку можуть отримати адвокати, офіційно залучені до забезпечення оборони або діяльності органів держвлади, якщо їх підприємство / установа має право бронювати працівників.

Наприклад, адвокати, які працюють у держустановах, що мають мобілізаційні завдання, можуть бути заброньовані.

Перспективи отримання відстрочки від мобілізації для адвокатів у 2026 році

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону України №12348 від 19 грудня 2024 року, який передбачає внесення змін до статті 23 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію з метою надання адвокатам права на відстрочку від призову під час мобілізації.

Згідно з документом, адвокатів пропонується включити до переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від військової служби.

Серед них особи, які відповідають таким критеріям:

безперервний адвокатський стаж не менше 10 років;

відсутність заборгованості зі сплати внесків на функціонування органів адвокатського самоврядування;

відсутність записів про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

право на здійснення адвокатської діяльності не повинно бути припинене або зупинене (це підтверджується довідкою Ради адвокатів відповідного регіону на підставі даних з Єдиного реєстру адвокатів України).

У пояснювальній записці також наголошується, що чинне законодавство вже передбачає бронювання військовозобов’язаних, які працюють у правоохоронних органах, прокуратурі, судах, НАБУ, ДБР, Службі судової охорони, установах правосуддя тощо.

Водночас адвокати, які також є частиною системи правосуддя згідно з Конституцією, досі не отримали таких гарантій. Це створює дисбаланс і може зашкодити належному функціонуванню правової системи країни в умовах воєнного стану.

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