У ніч проти 13 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети, баражувальні боєприпаси та 108 безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 13 жовтня: що відомо

У ніч на 13 жовтня, починаючи з 18:00 12 жовтня, російські війська атакували Україну балістичними ракетами, баражувальними боєприпасами та ударними безпілотниками.

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Під час комбінованої атаки противник застосував:

п’ять балістичних ракет Іскандер-М С-400

дев’ять баражувальних боєприпасів Бандероль

108 ударних БпЛА типу Shahed

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Серед знешкоджених цілей — 58 реактивних Shahed.

Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на 17 локаціях. Ще на семи локаціях впали уламки збитих цілей.

Крім того, Повітряні сили повідомили про влучання баражувальних боєприпасів у Харкові. Водночас частина цих засобів повітряного нападу не досягла своїх цілей.

Станом на 08:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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