У Кривому Розі готуються до опалювального сезону 2026-2027 років. Комунальники ремонтують теплові мережі та готують котельні до роботи, попри нестачу працівників і фінансування.

Виконком міської ради вже ухвалив рішення про початок опалювального сезону та визначив умови, за яких у домівках з’явиться тепло.

Коли дадуть тепло у Кривому Розі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Коли почнеться опалювальний сезон у Кривому Розі

Виконавчий комітет Криворізької міської ради 25 вересня 2026 року ухвалив рішення № 1322 про початок опалювального сезону 2026-2027 років.

Конкретної календарної дати ввімкнення опалення документ не містить. Згідно з рішенням, опалювальний сезон у Кривому Розі мають розпочати після стійкого зниження температури повітря. Для цього середньодобова температура має триматися на рівні +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль.

Під час воєнного стану початок опалювального сезону може визначати комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі міської ради.

Подачу теплоносія до закладів освіти, охорони здоров’я та інших об’єктів соціальної сфери передбачено здійснювати за письмовими заявками відповідних установ.

Отже, коли увімкнуть опалення у Кривому Розі у 2026 році, залежатиме від погодних умов і рішення міської комісії.

Як Кривий Ріг готується до зими

У міській раді повідомили, що підготовка до опалювального сезону триває в умовах нестачі персоналу та коштів. Про це заявив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул під час перевірки ремонтів теплових мереж у Металургійному районі.

Зокрема, комунальне підприємство Криворіжтепломережа планує оновити близько 40 км трубопроводів. Також до початку опалювального сезону мають підготувати 66 котелень, повністю запустити п’ять нових блочно-модульних котелень, капітально відремонтувати 12 котлів, реконструювати вузли на 13 котельнях і відновити 6 км теплової ізоляції.

Окремі роботи проводять на тепломережах від котельні КМК у Металургійному районі. Від цих ділянок залежить теплопостачання 294 житлових будинків, 20 закладів освіти, двох медичних закладів та чотирьох установ і організацій.

За інформацією міської ради, трубопроводи на обох ділянках уже проклали та провели гідравлічні випробування. Наразі фахівці наносять теплову ізоляцію, фарбують труби, встановлюють опори та готують до реконструкції теплові камери.

Оновлення мереж має зменшити втрати тепла під час транспортування теплоносія та підвищити надійність теплопостачання. Роботи фінансують із міського бюджету, а завершити монтаж трубопроводів планують до початку опалювального сезону.

Отже, опалювальний сезон у Кривому Розі 2026 року розпочнеться після виконання погодних умов і відповідного рішення міської комісії. Окремої затвердженої дати подачі тепла в житлові будинки рішення виконкому № 1322 не встановлює.

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