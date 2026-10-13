Сьогодні вранці у Купʼянську росіяни нібито проводили евакуацію цивільного населення, проте самі ж накрили групу мінометним та артилерійським вогнем. Серед людей були жінки та дитина.

Про це повідомляють військові корпусу Хартія.

Обстріл цивільних у Куп’янську

Уранці окупанти вели колону цивільних – двох жінок, дитину та декількох чоловіків – до газогону Шебелинка – Острогозьк. Дорогою група неодноразово потрапляла під мінометний і артилерійський вогонь.

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Розвідувальні дрони Сил оборони зафіксували обстріл. На відео видно, що серед цивільних є жертви.

Українські військові вогонь не відкривали.

У Хартії встановили, що обстріл вели зі східного берега Осколу, де стоять окупанти.

– Цивільні – живий щит росіян, потім – їхня мішень для інформаційної провокації. Ми наголошуємо, що цей обстріл є свідомою провокацією та попереджаємо: російські медіа можуть використати кадри з місця події, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних, – наголосили українські військові.

Раніше в Угрупованні Об’єднаних сил також зауважили, що росіяни використовують цивільних як живий щит.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: скриншот із відео

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