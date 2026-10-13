Росіяни накрили вогнем групу цивільних у Куп’янську: Хартія попередила про провокацію
- Уранці росіяни вели групу цивільних, серед яких були дві жінки та дитина, до газогону на евакуацію.
- Колона неодноразово потрапляла під мінометний та артилерійський обстріл.
Сьогодні вранці у Купʼянську росіяни нібито проводили евакуацію цивільного населення, проте самі ж накрили групу мінометним та артилерійським вогнем. Серед людей були жінки та дитина.
Про це повідомляють військові корпусу Хартія.
Обстріл цивільних у Куп’янську
Уранці окупанти вели колону цивільних – двох жінок, дитину та декількох чоловіків – до газогону Шебелинка – Острогозьк. Дорогою група неодноразово потрапляла під мінометний і артилерійський вогонь.
Розвідувальні дрони Сил оборони зафіксували обстріл. На відео видно, що серед цивільних є жертви.
Українські військові вогонь не відкривали.
У Хартії встановили, що обстріл вели зі східного берега Осколу, де стоять окупанти.
– Цивільні – живий щит росіян, потім – їхня мішень для інформаційної провокації. Ми наголошуємо, що цей обстріл є свідомою провокацією та попереджаємо: російські медіа можуть використати кадри з місця події, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних, – наголосили українські військові.
Раніше в Угрупованні Об’єднаних сил також зауважили, що росіяни використовують цивільних як живий щит.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: скриншот із відео