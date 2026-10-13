Україна передала США пропозиції щодо проведення наступних зустрічей і готова до них найближчими днями.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 жовтня.

Україна готова до наступних переговорів

– Україна готова до зустрічей, Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості. Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов, – зазначив глава держави.

Він додав, що українська сторона готова до зустрічі найближчими днями. Цю пропозицію Зеленський передав через команду переговорників Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру.

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Президент зазначив, що українська команда перебуває в постійній комунікації з американською стороною. Треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій”.

Він наголосив, що Україна завжди налаштована на конструктивний діалог, її позиція чітко спрямована на захист незалежності українського народу.

Обмін розвідувальними даними

Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на повноцінну співпрацю з партнерами в обміні розвідувальними даними, оскільки це “дає більше захисту життя, дозволяє вберегти більше людей”.

– Наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашої сторони є все необхідне. Ми розраховуємо на такий же рівень і від наших партнерів, – сказав він.

Зеленський нагадав, що вчора російські війська завдали удару балістичними ракетами по Києву. Було випущено п’ять ракет, які Сили оборони виявили лише за кілька секунд до удару. Попередження від партнерів про цю атаку не надходило.

– Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ – допомагає нашому захисту… І саме тому ми говоримо нашим партнерам, що їхня співпраця з Україною дає більше захисту життя, дозволяє вберегти більше людей і зупиняти російські вбивства, – наголосив глава держави.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про нібито припинення обміну розвідувальними даними з Україною не відповідає дійсності.

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