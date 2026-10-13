В Україні запустили інтерактивну Мапу енергонезалежності. Тепер українці зможуть перевірити, наскільки житлові будинки готові до опалювального сезону та аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомляє громадська організація ЛУН Місто.

Сервіс доступний за посиланням.

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Наразі на карті відображається інформація про Київ, Гостомель, Ірпінь, Бучу, Горенку, Нові Петрівці, Вишгород, Бровари та ближні околиці Києва.

Що показує Мапа енергонезалежності

Інтерактивний сервіс допомагає людям оцінити енергетичну стійкість конкретного будинку. Зокрема, на карті можна подивитися, чи має він альтернативні джерела живлення — генератори, інвертори або сонячні панелі.

Також сервіс містить інформацію про доступність основних послуг під час відключень електроенергії: опалення, водопостачання, роботи ліфтів та інтернету.

Мапа — це спільний проєкт Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України та громадської організації ЛУН Місто за експертної участі Національної платформи ОСББ і ГО Екодія.

За словами заступника міністра з питань цифровізації Ігоря Реви, за допомогою сервісу можна оцінити поточний стан енергетичної готовності будинку та знайти можливості для його модернізації.

Які програми енергомодернізації доступні

Карта інтегрована з урядовим порталом єОпора. Завдяки цьому користувачі можуть переглянути, які державні та регіональні програми підтримки доступні для конкретного будинку.

Йдеться, зокрема, про програму СвітлоДІМ, гранти та кредити для енергомодернізації житла.

Водночас розробники наголошують на безпеці даних. На мапі відображається лише загальна інформація про наявність резервного живлення — без технічних подробиць.

Представники ОСББ та житлово-комунальних організацій можуть подавати через спеціальну форму оновлену інформацію щодо будинку.

За словами керівниці напряму соціальної відповідальності ЛУН Анни Денисенко, партнери планують розширювати функціонал платформи, залучати управителів і ОСББ до перевірки та оновлення даних, а також поширити мапу на інші великі міста України.

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