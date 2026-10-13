Мобілізація з 1 жовтня 2026 року: що буде з відстрочками, бронюванням та СЗЧ

Ціни на цукор в Україні: що буде з вартістю до кінця 2026 року

Вікова доплата до пенсії: кому не платитимуть надбавку у 2026 році

Ціни на борошно в Україні: скільки коштує 1 кг і що буде далі

Пункти незламності в Києві: список адрес та карта