Втрати ворога на 13 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 390 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 693-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,555 млн.

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Втрати ворога на 13 жовтня 2026 року

  • особового складу — близько 1 555 700 (+1 390);
  • танків — 12 412 (+2);
  • бойових броньованих машин — 25 534 (+7);
  • артилерійських систем — 51 141 (+51);
  • реактивних систем залпового вогню — 2 211 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони — 1 704 (+1);
  • літаків — 443;
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічних комплексів — 2 942 (+15);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 561 762 (+1 889);
  • крилатих ракет — 5 126;
  • кораблів (катерів) — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 162 418 (+362);
  • спеціальної техніки — 4 823 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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