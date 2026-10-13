Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 13 жовтня: ЗСУ ліквідували 1390 окупантів і понад 50 артсистем
Втрати ворога на 13 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 390 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 693-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,555 млн.
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Втрати ворога на 13 жовтня 2026 року
- особового складу — близько 1 555 700 (+1 390);
- танків — 12 412 (+2);
- бойових броньованих машин — 25 534 (+7);
- артилерійських систем — 51 141 (+51);
- реактивних систем залпового вогню — 2 211 (+2);
- засобів протиповітряної оборони — 1 704 (+1);
- літаків — 443;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 2 942 (+15);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 561 762 (+1 889);
- крилатих ракет — 5 126;
- кораблів (катерів) — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 162 418 (+362);
- спеціальної техніки — 4 823 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 693-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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