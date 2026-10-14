У Європейській комісії заявили, що не мають підтверджень припинення обміну розвідувальними даними між США та Україною. Водночас у Брюсселі знають про повідомлення щодо сповільнення роботи Starlink для українських військових, однак поки утримуються від коментарів.

Єврокомісія прокоментувала обмін розвідданими між Україною та США

У Єврокомісії на брифінгу 14 жовтня прокоментували ситуацію з розвідданими США та Starlink.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо зазначила, що наразі немає жодних свідчень того, що Сполучені Штати припинили передавати Україні розвідувальну інформацію.

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Так вона відповіла на запитання щодо заяви президента Володимира Зеленського про відсутність завчасних попереджень від партнерів про російські удари балістичними ракетами.

– У нас немає жодних ознак того, що обмін розвідувальною інформацією з Україною припинився, – повідомив Паула Піньйо.

Щодо повідомлень про обмеження швидкості Starlink для військових, то в Єврокомісії наголосили, що зможуть прокоментувати ситуацію після отримання додаткових даних.

Водночас речник Єврокомісії Тома Реньє повідомив, що Євросоюз уже обговорює з Україною можливість підключення до захищеної системи супутникового зв’язку GOVSATCOM.

Ця система почала працювати в січні 2026 року та використовує наявні супутникові потужності країн ЄС. Вона може забезпечити Україну додатковими можливостями зв’язку для цивільних потреб.

За словами Реньє, забезпечити військові потреби України значно складніше. Наразі Євросоюз не має повноцінної альтернативи Starlink, яку міг би запропонувати українським військовим.

Одним із можливих рішень є залучення комерційних операторів супутникового зв’язку. У ЄС розглядають можливість інтеграції таких послуг до GOVSATCOM уже на початку 2027 року.

Проте це не гарантує, що Україна зможе отримати повноцінну заміну Starlink у зазначені терміни.

Паралельно Євросоюз працює над створенням власного супутникового угруповання IRIS², яке налічуватиме понад 300 супутників.

За словами представника Єврокомісії, повноцінний запуск цієї системи запланований до 2029 року.

Джерело : Радіо Свобода

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