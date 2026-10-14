Обмеження швидкості роботи терміналів Starlink компанією SpaceX може призвести до значних людських втрат.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, уривки з якого оприлюднили в соцмережі X.

Зеленський прокоментував обмеження Starlink в Україні

– Це велика помилка. Це рішення принесе багато втрат людей… Якщо атаки будуть продовжуватися і Starlink не буде працювати, це не корисно, – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна просить увімкнути Starlink. За його словами, “це буде чесно і справедливо, як між партнерами”.

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Раніше радник президента Сергій Бескрестнов із позивним Флеш повідомив, що SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Це призвело до зриву кількох військових місій.

– Наразі обмеження стосується військового пакету послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій”, – сказав він.

Бескрестнов вважає, що запроваджені обмеження не є випадковістю та пов’язані “з поточною політичною ситуацією”.

Інформацію про проблеми з роботою терміналів підтвердив колишній радник міністра оборони України та волонтер Сергій Стерненко з посиланням на військовослужбовців.

За його словами, військові повідомляють про посилення обмежень на використання терміналів супутникового зв’язку Starlink українськими операторами.

Стерненко додав, що швидкість, після якої зв’язок починає зникати – 60-70 км/год.

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