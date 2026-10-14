Це велика помилка: Зеленський просить зняти обмеження з терміналів Starlink
- Володимир Зеленський заявив, що обмеження швидкості терміналів Starlink може призвести до значних людських втрат.
- Президент назвав це рішення великою помилкою.
Обмеження швидкості роботи терміналів Starlink компанією SpaceX може призвести до значних людських втрат.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, уривки з якого оприлюднили в соцмережі X.
Зеленський прокоментував обмеження Starlink в Україні
– Це велика помилка. Це рішення принесе багато втрат людей… Якщо атаки будуть продовжуватися і Starlink не буде працювати, це не корисно, – зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив, що Україна просить увімкнути Starlink. За його словами, “це буде чесно і справедливо, як між партнерами”.
Раніше радник президента Сергій Бескрестнов із позивним Флеш повідомив, що SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Це призвело до зриву кількох військових місій.
– Наразі обмеження стосується військового пакету послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій”, – сказав він.
Бескрестнов вважає, що запроваджені обмеження не є випадковістю та пов’язані “з поточною політичною ситуацією”.
Інформацію про проблеми з роботою терміналів підтвердив колишній радник міністра оборони України та волонтер Сергій Стерненко з посиланням на військовослужбовців.
За його словами, військові повідомляють про посилення обмежень на використання терміналів супутникового зв’язку Starlink українськими операторами.
Стерненко додав, що швидкість, після якої зв’язок починає зникати – 60-70 км/год.