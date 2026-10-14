Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 14 жовтня: ЗСУ ліквідували 1 650 окупантів, 54 артсистеми й 1827 БпЛА
Втрати ворога на 14 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 650 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 694-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,557 млн.
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Втрати ворога на 14 жовтня 2026 року
- особового складу — близько 1 557 350 (+1 650);
- танків — 12 414 (+2);
- бойових броньованих машин — 25 535 (+1);
- артилерійських систем — 51 195 (+54);
- реактивних систем залпового вогню — 2 212 (+1);
- засобів протиповітряної оборони — 1 704;
- літаків — 443;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 2 951 (+9);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 563 589 (+1 827);
- крилатих ракет — 5 126;
- кораблів (катерів) — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 162 789 (+371);
- спеціальної техніки — 4 828 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 694-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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