Втрати ворога на 14 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 650 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 694-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,557 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 14 жовтня 2026 року

  • особового складу — близько 1 557 350 (+1 650);
  • танків — 12 414 (+2);
  • бойових броньованих машин — 25 535 (+1);
  • артилерійських систем — 51 195 (+54);
  • реактивних систем залпового вогню — 2 212 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони — 1 704;
  • літаків — 443;
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічних комплексів — 2 951 (+9);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 563 589 (+1 827);
  • крилатих ракет — 5 126;
  • кораблів (катерів) — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 162 789 (+371);
  • спеціальної техніки — 4 828 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 694-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи в Києві: РФ атакувала енергооб’єкти столиці, є загиблі та постраждалі
Атака на Київ 14 жовтня 2026

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.