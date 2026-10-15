Протягом дня 15 жовтня російські війська атакували Україну безпілотниками різних типів, 90 із яких були реактивними.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака на Україну 15 жовтня: що відомо

У четвер, 15 жовтня, російські війська з 07:30 до 18:00 атакували Україну 138 ударними безпілотниками.

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Під час атаки противник застосував ударні БпЛА типу Shahed, серед яких 90 були реактивними, безпілотники типу Гербера та дрони інших типів.

За попередніми даними, протягом зазначеного періоду протиповітряна оборона збила або подавила 125 ворожих БпЛА, серед яких 79 були реактивними.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя повідомив, що від початку попередньої доби Росія запустила по Україні майже 1000 безпілотників.

За його словами, російські війська продовжують атакувати енергетичні об’єкти, житлові будинки та іншу інфраструктуру, попри спроби президента США знизити інтенсивність ударів.

Президент наголосив, що на тлі постійних російських атак та обмежень у роботі Starlink Україні критично важливо отримувати подальшу військову допомогу від партнерів.

Зокрема, йдеться про засоби перехоплення балістичних ракет та боєприпаси для винищувачів F-16.

За словами Зеленського, Україна разом із партнерами працює над новими пакетами протиповітряної оборони, які допоможуть захистити міста та цивільне населення від російських ударів.

Під час денної атаки російські війська вдарили реактивним Shahed по супермаркету в Одеській області.

За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок влучання частину будівлі магазину зруйновано. Також пошкоджено автомобілі, які перебували поблизу.

Наразі відомо про трьох постраждалих. На місці удару працюють екстрені служби, які надають допомогу пораненим та ліквідовують наслідки атаки.

Станом на 18:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися до чотирьох ударних безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 695-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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