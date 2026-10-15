Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем поклав на Росію відповідальність за зрив енергетичного перемир’я, про яке в односторонньому порядку оголосив у неділю американський президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє Sky News.

Зрив енергетичного перемир’я

— Президент Трамп закликав до енергетичного перемир’я, а президент Зеленський заявив, що готовий негайно долучитися до нього, — наголосив прем’єр-міністр Енді Бернем під час спілкування із журналістами.

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Натомість Росія, за словами британця, протягом останніх кількох днів бомбардувала енергетичну інфраструктуру в Україні.

— Тож для всього світу знову цілком очевидно, хто саме є агресором у цьому конфлікті, — сказав Бернем.

Прем’єр-міністр визнав, що для Володимира Зеленського це були важкі дні.

Енді Бернем пообіцяв допомогти навести мости у відносинах зі США, щоб гарантувати подальшу підтримку України.

Нагадаємо, що 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. Він запевнив, що обидві сторони нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Водночас президент України в коментарі виданню Axios заявив, що заява Трампа про енергетичне перемир’я стала для нього несподіванкою.

Джерело : Sky News

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