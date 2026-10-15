Українські школи самостійно визначатимуть формат навчання з огляду на безпекову ситуацію та можливості укриттів. Уроки зможуть проводити у класах, захисних спорудах або поєднувати очне й дистанційне навчання.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Нові правила навчання у школах під час тривалих повітряних тривог: що відомо

Уряд ухвалив рішення, яке має допомогти закладам освіти організувати навчальний процес в умовах тривалих повітряних тривог.

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За словами Сергія Корецького, громади повинні приділити особливу увагу цьому питанню та допомогти школам адаптувати навчання до безпекових викликів.

Зокрема, місцева влада має опрацювати можливість використання інших облаштованих укриттів, у яких можна проводити заняття.

Водночас кожна школа самостійно визначатиме модель навчання, враховуючи безпекову ситуацію, місткість та облаштування укриття.

Заняття можуть відбуватися у звичайних класах, укриттях або в змішаному форматі, який поєднує очне та дистанційне навчання.

Окрему увагу уряд приділив організації розкладу. Батьки повинні заздалегідь знати, як проходитимуть уроки, щоб мати можливість планувати свій день.

Тому розклади мають бути гнучкими, а формати навчання — прогнозованими.

Якщо укриття не дозволяє проводити всі заняття очно, школи повинні надавати пріоритет таким освітнім галузям:

математичній;

природничій;

мовно-літературній;

громадянській;

історичній. Інші предмети за потреби можна викладати дистанційно.

Крім того, уряд визначив вимоги до шкільних укриттів. У закладах, які працюють очно, вони повинні бути придатними для тривалого перебування дітей.

Зокрема, в укриттях мають бути облаштовані навчальні місця, освітлення, резервне електроживлення, доступ до інтернету та належні санітарні умови.

Корецький наголосив, що під час повітряної тривоги перебування в укритті є обов’язковим.

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