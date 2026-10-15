У ніч проти 15 жовтня російські війська атакували Україну 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 та 580 безпілотниками різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 536 ворожих дронів.

Атака України 15 жовтня: результати роботи ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська атака розпочалася о 18:00 14 жовтня. Ворог випустив дві ракети Х-59 з акваторії Чорного моря, а також 580 ударних БпЛА типів Shahed, Гербера та дронів-імітаторів Пародія.

Запуски безпілотників здійснювалися з районів Орла, Міллерова, Шаталова, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

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До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 15 жовтня українська ППО збила або подавила 536 російських безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 31 локації. Ще в 11 місцях впали уламки збитих повітряних цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 695-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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