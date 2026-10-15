У селищі Вишково Хустського району Закарпатської області священнослужитель УПЦ Московського патріархату відкрив вогонь по перехожих.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Стрілянина на Закарпатті: що відомо

Повідомлення про стрілянину в селищі Вишково надійшло правоохоронцям близько 16:00.

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За попередніми даними слідства, чоловік рухався центральною вулицею населеного пункту та відкрив вогонь по перехожих.

Від отриманих поранень загинули двоє місцевих жителів — чоловіки віком 62 та 64 роки. Ще трьох постраждалих доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Для розшуку озброєного нападника на території Хустського району правоохоронці запровадили спеціальну операцію Грім.

Стрільця вдалося оперативно затримати. За інформацією прокуратури, ним виявився 45-річний місцевий житель, який є священнослужителем УПЦ Московського патріархату.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі з ним проводять невідкладні слідчі дії.

На місці стрілянини працюють слідчо-оперативна група, медики та експерти.

Кримінальне провадження розслідують за статтями про умисне вбивство двох осіб та замах на умисне вбивство двох або більше осіб — п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Фото: Запорізька обласна прокуратура

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