Понад 500 представників українського та міжнародного бізнесу, уряду, інвестиційних компаній і дипломатичного середовища зберуться на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) 2026.

Учасники обговорять, як захистити підприємства від воєнних ризиків, зберегти виробництво та створити умови для економічного зростання.

Про це повідомили організатори Київського міжнародного економічного форуму.

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Київський міжнародний економічний форум 2026: програма та учасники

12-й КМЕФ відбудеться 26 жовтня під головною темою Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?.

Цьогоріч організатори зосередять увагу на практичних рішеннях, які допоможуть українському бізнесу працювати в умовах посилення російських атак на критичну інфраструктуру.

На п’ятому році повномасштабної війни під ударами залишаються промислові підприємства, енергетичні об’єкти, порти, залізниця та логістичні центри.

За оцінкою Міністерства економіки, прямі збитки від руйнувань можуть щороку сягати близько $10 млрд. Разом із блокадою морських портів ці втрати вже коштували Україні у 2026 році близько 1,5 відсоткового пункту ВВП.

Водночас Світовий банк у жовтневому прогнозі очікує уповільнення зростання української економіки до 1,2% у 2026 році та 1,5% у 2027-му за умови продовження активних бойових дій.

Раніше банк прогнозував зростання на 4% у 2027 році за сценарію завершення активних бойових дій до кінця 2026-го.

— Якщо раніше в центрі дискусії було питання відновлення України, сьогодні фокус змістився на те, як забезпечити стійкість економіки вже зараз. Бізнесу потрібні рішення, які допоможуть захищати активи, зберігати виробництво та продовжувати інвестувати навіть в умовах війни, — зазначив ініціатор КМЕФ, засновник холдингу UFuture Василь Хмельницький.

Програма форуму передбачає 12 панельних дискусій. Серед основних питань — фізичний захист підприємств, організація роботи під час повітряних тривог, децентралізоване енергопостачання та логістика, стійкість зв’язку, страхування воєнних ризиків і відшкодування збитків за втрачені активи.

Окремо учасники обговорять доступ бізнесу до фінансування, макроекономічну стабільність, промислову та енергетичну політику держави, міжнародну співпрацю й євроінтеграцію.

У програмі також передбачені дискусії про досвід прифронтових міст та рішення, які вже допомагають їм працювати в умовах війни.

Серед заявлених спікерів форуму:

Олександр Комаров — СЕО та президент групи Київстар;

Руслан Шостак — президент корпорації TERWIN, засновник EVA і VARUS;

Франсіс Маліж — керуючий директор ЄБРР у секторі фінансових установ;

Юлія Свириденко — президентка бізнес-школи KSE;

Вячеслав Климов — співвласник групи компаній NOVA;

Домінікас Тучкус — інвестиційний директор Amber Infrastructure Fund;

Ігор Ніконов — засновник KAN Development;

Томаш Фіала — засновник Dragon Capital;

Інга Андреєва — генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові;

Девід Годфрі — член правління British-Ukrainian Economic Future, колишній генеральний директор UK Export Finance. Організатори наголошують, що українська економіка вже має досвід швидкої адаптації до кризових умов.

Зокрема, після знищення Кременчуцького НПЗ у 2022 році Україна перебудувала паливну логістику, а тисячі підприємств перенесли виробництва з прифронтових регіонів.

У 2023 році після блокади традиційних морських маршрутів запрацював український морський коридор. А після масштабних атак на енергосистему бізнес і держава почали активніше розвивати розподілену генерацію.

— Сьогодні розмова про майбутнє має починатися з пошуку практичних рішень, які бізнес, держава й міжнародні партнери можуть ухвалювати вже зараз, щоб зберегти стійкість і повернути економіку до зростання. Саме про це КМЕФ цього року, — зазначив CEO КМЕФ Юрій Пивоваров.

Зареєструватися для участі можна на офіційному сайті КМЕФ.

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