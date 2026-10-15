Анна Мельник, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 15 жовтня: ЗСУ ліквідували 1880 окупантів, 4 РСЗВ й 1,3 тис. БпЛА
Втрати ворога на 15 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували близько 1 880 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 695-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,559 млн.
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Втрати ворога на 15 жовтня 2026 року
- особового складу – близько 1 559 230 (+1 880 осіб);
- танків – 12 414 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 537 (+2);
- артилерійських систем – 51 233 (+38);
- РСЗВ – 2 216 (+4);
- засобів ППО – 1 707 (+3);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 955 (+4);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308);
- крилатих ракет – 5 130 (+4);
- кораблів (катерів) – 35;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 163 324 (+535);
- спеціальної техніки – 4 830 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 695-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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