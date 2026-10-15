Втрати ворога на 15 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували близько 1 880 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 695-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,559 млн.

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Втрати ворога на 15 жовтня 2026 року

  • особового складу – близько 1 559 230 (+1 880 осіб);
  • танків – 12 414 (+0);
  • бойових броньованих машин – 25 537 (+2);
  • артилерійських систем – 51 233 (+38);
  • РСЗВ – 2 216 (+4);
  • засобів ППО – 1 707 (+3);
  • літаків – 443 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 955 (+4);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308);
  • крилатих ракет – 5 130 (+4);
  • кораблів (катерів) – 35;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 163 324 (+535);
  • спеціальної техніки – 4 830 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 695-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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