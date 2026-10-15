Втрати ворога на 15 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували близько 1 880 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 695-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,559 млн.

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Втрати ворога на 15 жовтня 2026 року

особового складу – близько 1 559 230 (+1 880 осіб);

танків – 12 414 (+0);

бойових броньованих машин – 25 537 (+2);

артилерійських систем – 51 233 (+38);

РСЗВ – 2 216 (+4);

засобів ППО – 1 707 (+3);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 955 (+4);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308);

крилатих ракет – 5 130 (+4);

кораблів (катерів) – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 163 324 (+535);

спеціальної техніки – 4 830 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 695-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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