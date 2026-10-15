Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ).

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі виданню Financial Times під час візиту до Лондона.

Зеленський оголосив про відновлення ударів по російських НПЗ

За словами Володимира Зеленського, попередні обмеження на ураження енергетичної інфраструктури ворога більше не діють.

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— Заборона (на удари по НПЗ — Ред.) знята. З нас досить, – наголосив глави держави.

Зеленський зазначив, що Київ на три дні призупинив удари по об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ, пішовши на поступки американській стороні.

Однак Москва не припинила вогню: лише впродовж останнього тижня від російських обстрілів загинуло понад сотню цивільних українців.

Паралельно з цим Україна зіткнулася із затримками в отриманні американської розвідувальної інформації про пуски балістики, а по всій території країни відбувся збій у роботі системи Starlink.

Зеленський розкрив деталі перемовин, зазначивши, що представники США прямо попереджали командування ЗСУ: Якщо ви не припините (удари по енергетиці), ми заблокуємо розвідувальні дані.

Офіційно ж проблеми з супутниковим зв’язком Києву пояснили технічними неполадками, з чим президент не погодився.

— Річ була не в технічній проблемі, а в наявності волі, — підкреслив Володимир Зеленський.

Також президент зауважив, що Україна погоджувалася на припинення вогню по російських енергооб’єктах навіть за умов безперервних атак ворога, але мала чітку вимогу — надання додаткових боєприпасів для комплексів ППО Patriot.

Це був той мінімум, на якому наполягав Київ. Проте замість підсилення протиповітряної оборони українська сторона отримала обмеження роботи Starlink.

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