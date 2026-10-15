ЗСУ уразили базу підрозділу Рубікон і місце запуску дронів у Донецьку
- СОУ уразили місце дислокації російського підрозділу БпЛА Рубікон на Запоріжжі.
- Поблизу окупованого Донецька атаковано місце зберігання та запуску ударних безпілотників РФ.
14 жовтня та в ніч на 15 жовтня уражено місце зосередження російських військових з підрозділу Рубікон та місце запуску ударних дронів противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, Сили оборони у районі Новокостянтинівки на Запоріжжі атакували місце дислокації особового складу підрозділу БпЛА Рубікон.
У районі окупованого Донецька уражено місце зберігання та пуску ударних безпілотників ворога. У місті повідомлялося про вибухи та роботу протиповітряної оборони окупантів. Ступінь завданих ворогу збитків уточнюється.
— Системне ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських агресорів спрямоване на зменшення їхніх спроможностей завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, — наголосили у Генштабі.
Також військові повідомили про результати попередніх уражень 13 жовтня. Зокрема, пошкоджено чотири сховища для зберігання дронів у районі Гвардійського, що на території окупованого Криму. Зафіксовано ознаки вторинної детонації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 695-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.