14 жовтня та в ніч на 15 жовтня уражено місце зосередження російських військових з підрозділу Рубікон та місце запуску ударних дронів противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, Сили оборони у районі Новокостянтинівки на Запоріжжі атакували місце дислокації особового складу підрозділу БпЛА Рубікон.

Зараз дивляться

У районі окупованого Донецька уражено місце зберігання та пуску ударних безпілотників ворога. У місті повідомлялося про вибухи та роботу протиповітряної оборони окупантів. Ступінь завданих ворогу збитків уточнюється.

— Системне ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських агресорів спрямоване на зменшення їхніх спроможностей завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, — наголосили у Генштабі.

Також військові повідомили про результати попередніх уражень 13 жовтня. Зокрема, пошкоджено чотири сховища для зберігання дронів у районі Гвардійського, що на території окупованого Криму. Зафіксовано ознаки вторинної детонації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 695-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.