Бельгія має намір передати Україні десять винищувачів F-16 до кінця поточного року.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Барт де Вевер за підсумками переговорів із президентом Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі.

Бельгія передасть Україні десять винищувачів F-16

– Ми передамо десять цього року. У нас є невелика затримка, але не з нашої вини, а через затримку з постачанням F-35. Ми повинні мати можливість виконувати свої зобов’язання перед НАТО, тому нам потрібні літаки. Зараз F-35 починають надходити, і це дає нам можливість передавати F-16 Україні, – пояснив де Вевер.

За словами бельгійського прем’єра, Україна гостро потребує цих винищувачів, у тому числі для протидії російським реактивним дронам.

Зараз дивляться

– Реактивні безпілотники, які тепер має Росія, надали їй перевагу у війні дронів. А F-16 із його 20-міліметровою гарматою – один із небагатьох видів озброєння, який можна широко використовувати для захисту від них, – додав він.

Бельгійський прем’єр зауважив, що українській стороні необхідне прикриття з повітря для забезпечення безпеки експорту зерна через Чорне море, захисту енергетичних об’єктів і міст.

Нагадаємо, в травні 2024 року Бельгія зобов’язалася передати Україні загалом 30 винищувачів F-16 до 2028 року.

Спершу очікувалося, що перші бельгійські літаки надійдуть в Україну у 2024 році. Проте терміни змінили через затримки з постачанням американських F-35, які повинні замінити F-16 у складі бельгійських Військово-повітряних сил.

У березні 2025 року Барт де Вевер пояснював, що Бельгія планує розпочати передавання винищувачів для бойового використання в Україні у 2026 році.

Бельгія входить до міжнародної коаліції F-16, яку очолюють Данія та Нідерланди. Країна теж долучається до навчання українських пілотів і технічного персоналу.

Джерело : Радіо Свобода

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