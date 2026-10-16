Європейський Союз продовжує роботу над 22-м пакетом санкцій проти Росії. У Брюсселі наголошують, що Москва не дотрималася ініціативи енергетичного перемир’я, а натомість вдалася до подальшої ескалації.

Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю, 16 жовтня, перед початком засідання Європейської ради, під час якого лідери ЄС обговорюватимуть подальшу підтримку України.

Санкції проти Росії: що заявила фон дер Ляєн

За словами Урсули фон дер Ляєн, Євросоюз підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир’я. Однак Росія не дотримувалася його умов.

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— Ми підтримали ініціативу президента Трампа щодо енергетичного перемир’я, але бачимо, що Росія його не дотрималася — ані хвилини. Натомість Росія вдалася до ескалації, тому ми мусимо посилити тиск на неї, — наголосила президентка Єврокомісії.

Вона також підтвердила, що робота над 22-м пакетом санкцій триває. За її словами, Євросоюз не планує скасовувати вже запроваджені обмеження, доки Росія не припинить війну.

— Одне можна сказати напевно: ми не скасуємо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну, — запевнила Урсула фон дер Ляєн.

ЄС обговорить фінансові потреби України на 2026–2027 роки

Окремою темою засідання Європейської ради стане фінансова та бюджетна підтримка України.

Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, європейські лідери обговорять потреби української держави не лише на 2026 рік, а й на 2027-й.

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