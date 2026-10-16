Країни Групи семи (G7) виділять €260 млн на терміновий ремонт нового безпечного укриття на Чорнобильській АЕС, яке зазнало серйозних пошкоджень унаслідок російської атаки в лютому 2025 року.

Про це повідомляє Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Ремонт укриття ЧАЕС: скільки коштів потрібно

У лютому 2025 року російський ударний дрон пошкодив внутрішнє та зовнішнє облицювання нового безпечного укриття ЧАЕС, а також критично важливі системи споруди.

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Унаслідок атаки були порушені дві основні функції укриття: утримання радіоактивних матеріалів і забезпечення демонтажу старого саркофага над четвертим реактором, зруйнованим під час аварії 1986 року.

За попередніми оцінками, на усунення пошкоджень і повне відновлення функціональності споруди потрібно щонайменше €500 млн. Отже, оголошене фінансування від G7 покриє частину необхідних витрат.

Ремонтні роботи мають завершити до 2030 року. Це необхідно для мінімізації ризиків корозії сталевої арки та забезпечення терміну експлуатації укриття — 100 років.

Країни G7 також закликали інших міжнародних партнерів долучитися до фінансування.

Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо повідомила, що банк скликає конференцію донорів у Парижі 9 листопада, щоб залучити додаткові кошти для термінового ремонту укриття.

Нагадаємо, що вночі 14 лютого 2025 року росіяни атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною Арку нового безпечного конфайнменту над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки Арки НБК продовжував тління.

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2026 року Кабмін виділив на убезпечення конфайнменту Чорнобильської АЕС понад 1,6 млрд грн бюджетних коштів.

Фото: Світлана Гринчук

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