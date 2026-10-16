Ракети-перехоплювачі PAC-2 і PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot зараз у дефіциті, Україна не належить до пріоритетів під час їх розподілу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Брюсселі 16 жовтня.

Україна – не пріоритет у постачанні ракет PAC-2 і PAC-3

Президент нагадав, що Україна отримує ракети для Patriot у межах програми PURL. Їх закуповують у США за кошти європейських країн.

Зараз дивляться

– Зараз є великий дефіцит. Більшість PAC-2 і PAC-3 вже довгий час віддається на Близький Схід. Це не є якимось секретом – ми не є пріоритетом номер один щодо виділення PAC-2 і PAC-3 – сказав він.

Президент наголосив, що Україна отримує ракети не лише від Сполучених Штатів, а й веде переговори з європейськими та іншими державами.

– Збираємо дві-п’ять-десять – скільки зможемо домовитись зібрати відповідних ракет — і доставляємо в Україну захищати людей, – сказав Зеленський.

Він поінформував лідерів ЄС про мінімальні потреби України в ракетах PAC-2 і PAC-3.

За словами Зеленського, європейські країни мають достатньо ракет PAC-2 і PAC-3, щоб Україна змогла пройти зиму.

Нагадаємо, 24 вересня Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленості щодо нового пакету ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Президент не уточнив, із якою саме країною Україна уклала цю домовленість.

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