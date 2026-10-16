Україна співпрацює з десятками держав у сфері обміну розвідувальною інформацією, проте дані про запуски російських балістичних ракет отримує безпосередньо від Сполучених Штатів Америки.

Україна отримує інформацію про пуски балістики саме від США

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресбрифінгу в Брюсселі у п’ятницю, 16 жовтня.

За словами глави держави, за час повномасштабної війни Україна змогла налагодити ефективну взаємодію у сфері розвідки з великою кількістю міжнародних партнерів.

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Наразі розвідувальною інформацією з Києвом діляться десятки країн. Зеленський наголосив, що така підтримка є надзвичайно важливою для України, та висловив вдячність усім державам, які допомагають українській стороні.

Водночас президент уточнив, що інформацію про запуски російських балістичних ракет Україна отримує саме від американських партнерів.

– Щодо балістики, саме виходи балістики, – цю інформацію ми отримуємо від Сполучених Штатів Америки. Тут, бачите, багато викликів і саме пов’язані з балістикою, – додав він.

Зеленський зазначив, що питання протидії балістичним загрозам залишається одним із серйозних викликів для України.

Раніше, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримала від партнерів попередження про запуск п’яти російських балістичних ракет, якими РФ атакувала Київ 12 жовтня.

Того ж дня президент США Дональд Трамп запевнив, що Вашингтон продовжує обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною, попри повідомлення про відсутність попередження щодо російської атаки.

Пізніше стало відомо, що Україна знову не отримала попередження від партнерів про балістичний удар по Києву 13 жовтня. Цю інформацію підтвердили в Офісі президента.

Водночас 14 жовтня у Європейській комісії заявили, що не бачать ознак припинення обміну розвідданими між США та Україною.

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