Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 16 жовтня: ЗСУ знищили 1790 окупантів та 6 літаків
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1790 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 16 жовтня 2026
- особового складу – близько 1 561 020 (+1 790) осіб,
- танків – 12 414 од.,
- бойових броньованих машин – 25 552 (+15) од.,
- артилерійських систем – 51 242 (+9) од.,
- РСЗВ – 2 217 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 708 (+1) од.,
- літаків – 449 (+6) од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 958 (+3) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 565 590 (+693) од.,
- крилатих ракет – 5 130 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 163 554 (+230) од.,
- спеціальної техніки – 4 833 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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