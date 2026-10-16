Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1790 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 16 жовтня 2026

особового складу – близько 1 561 020 (+1 790) осіб,

танків – 12 414 од.,

бойових броньованих машин – 25 552 (+15) од.,

артилерійських систем – 51 242 (+9) од.,

РСЗВ – 2 217 (+1) од.,

засобів ППО – 1 708 (+1) од.,

літаків – 449 (+6) од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 958 (+3) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 565 590 (+693) од.,

крилатих ракет – 5 130 од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 163 554 (+230) од.,

спеціальної техніки – 4 833 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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