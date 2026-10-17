У неділю, 18 жовтня, будуть застосовуватися заходи з обмеження постачання електроенергії для населення і підприємств у більшості регіонів України.

Про це повідомляє Укренрего.

Графіки відключення світла 18 жовтня: що відомо

У неділю вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження:

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06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України;

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги) у частині областей.

– Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватись в залежності від російських обстрілів.

Нагадаємо, сьогодні вдень внаслідок російської атаки у Вінниці зникло світло. Критична інфраструктура міста продовжувала працювати завдяки резервним джерелам живлення.

Не курсував електротранспорт, тому міська влада збільшила кількість автобусів та маршрутних таксі. Ввечері було відновлене енергопостачання міста.

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