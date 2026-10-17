Україна готова продовжувати переговори зі США щодо завершення війни. Наступна зустріч представників двох країн може відбутися наступного тижня.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в суботу, 17 жовтня.

Зеленський анонсував зустріч України та США

– Американський майданчик буде працювати. Ми розраховуємо, що вони будуть більше тиснути на Путіна, а не на нас. Інакше це просто несправедливо, – наголосив президент.

Він додав, що українська переговорна команда готова зустрітися з американськими представниками.

Зараз дивляться

– Що стосується наших зустрічей з американською стороною, ми розраховуємо зустрітись, готові зустрічатись в Україні, в Європі, де вони хочуть, як вони хочуть. Хочуть в Америці – нехай нас запрошують, ми будемо готові, – зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна готова вести переговори в будь-якому місці та форматі, оскільки головною метою є досягнення миру.

Президент уточнив, що американська сторона вже дала сигнал про можливість проведення зустрічі наступного тижня.

– На наступному тижні є можливість, американська сторона давала нам сигнал, може бути у нас з ними зустріч, – зазначив Зеленський.

Глава держави вважає, що європейським крам необхідно розвивати власний напрямок переговорів із Росією та мати для цього відповідну інфраструктуру.

Президент також повідомив і про плани провести переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Серед тем обговорення – безпека судноплавства в Чорному морі та продовольча безпека. Подібні контакти плануються й із представниками країн Близького Сходу.

– Їм зараз непросто, у них самих є війна, не така повномасштабна, як у нас, але тим не менш є свої виклики, але найближчим часом я буду контактувати з ними, – повідомив Зеленський.

За словами глави держави, Сполучені Штати працюють над організацією тристоронньої зустрічі за участю представників Росії. Одним із можливих місць її проведення може стати країна Близького Сходу.

– США завжди говорять про Емірати або про Саудівську Аравію. Далі ця зустріч може бути в США під час засідання 20-ки, але підтвердження ніякого ще не було, не від Росії і відповідно від США, – сказав голова держави.

Зеленський не виключив, що тристоронні переговори можуть відбутися й на території однієї з європейських країн.

Розмова Умєрова і Кушнера

Володимир Зеленський також заявив, що Україна продовжує підтримувати зв’язок зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа щодо припинення російської агресії.

– Вчора наша переговорна група була у контакті, розмовляли Умеров із Кушнером. Вони домовляються про зустріч, і я також готовий з ними зустрічатися”, – зазначив президент.

Він додав, що сподівався на організацію зустрічі з американською стороною в Брюсселі, проте домовитися про неї не вдалося. Він додав, що протягом тижня сторони мають визначити можливість і формат подальших переговорів.

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