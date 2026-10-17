Зеленський анонсував переговори зі США наступного тижня: що відомо
- Зустріч представників України та США щодо завершення війни може відбутися наступного тижня.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у будь-якому місці та форматі.
Україна готова продовжувати переговори зі США щодо завершення війни. Наступна зустріч представників двох країн може відбутися наступного тижня.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в суботу, 17 жовтня.
Зеленський анонсував зустріч України та США
– Американський майданчик буде працювати. Ми розраховуємо, що вони будуть більше тиснути на Путіна, а не на нас. Інакше це просто несправедливо, – наголосив президент.
Він додав, що українська переговорна команда готова зустрітися з американськими представниками.
– Що стосується наших зустрічей з американською стороною, ми розраховуємо зустрітись, готові зустрічатись в Україні, в Європі, де вони хочуть, як вони хочуть. Хочуть в Америці – нехай нас запрошують, ми будемо готові, – зазначив президент.
За словами Зеленського, Україна готова вести переговори в будь-якому місці та форматі, оскільки головною метою є досягнення миру.
Президент уточнив, що американська сторона вже дала сигнал про можливість проведення зустрічі наступного тижня.
– На наступному тижні є можливість, американська сторона давала нам сигнал, може бути у нас з ними зустріч, – зазначив Зеленський.
Глава держави вважає, що європейським крам необхідно розвивати власний напрямок переговорів із Росією та мати для цього відповідну інфраструктуру.
Президент також повідомив і про плани провести переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Серед тем обговорення – безпека судноплавства в Чорному морі та продовольча безпека. Подібні контакти плануються й із представниками країн Близького Сходу.
– Їм зараз непросто, у них самих є війна, не така повномасштабна, як у нас, але тим не менш є свої виклики, але найближчим часом я буду контактувати з ними, – повідомив Зеленський.
За словами глави держави, Сполучені Штати працюють над організацією тристоронньої зустрічі за участю представників Росії. Одним із можливих місць її проведення може стати країна Близького Сходу.
– США завжди говорять про Емірати або про Саудівську Аравію. Далі ця зустріч може бути в США під час засідання 20-ки, але підтвердження ніякого ще не було, не від Росії і відповідно від США, – сказав голова держави.
Зеленський не виключив, що тристоронні переговори можуть відбутися й на території однієї з європейських країн.
Розмова Умєрова і Кушнера
Володимир Зеленський також заявив, що Україна продовжує підтримувати зв’язок зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа щодо припинення російської агресії.
– Вчора наша переговорна група була у контакті, розмовляли Умеров із Кушнером. Вони домовляються про зустріч, і я також готовий з ними зустрічатися”, – зазначив президент.
Він додав, що сподівався на організацію зустрічі з американською стороною в Брюсселі, проте домовитися про неї не вдалося. Він додав, що протягом тижня сторони мають визначити можливість і формат подальших переговорів.