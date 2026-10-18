Ангеліна Малиновська, редакторка стрічки
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Діятимуть у кількох областях: в Укренерго розповіли про відключення світла 19 жовтня
У понеділок, 19 жовтня, у кількох областях України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості.
Про це повідомили в Укренерго .
Відключення світла 19 жовтня: що відомо
За інформацією енергетиків, із 06:00 до 23:59 у низці регіонів України застосовуватимуть такі обмеження:
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- для побутових та інших споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.
- для промисловості – графіки обмеження потужності.
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.
В Укренерго наголошують, що через нові обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Тому споживачам радять перевіряти актуальні графіки на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.
Також українців закликають ощадливо користуватися електроенергією в періоди, коли електропостачання відновлюється за графіком.
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