Росія 76 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор від моменту оголошення американським президентом Дональдом Трампом енергетичного перемир’я тиждень тому.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про енергетичне перемир’я

За його словами, російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, попри оголошене перемир’я.

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Лише в ніч на 18 жовтня під обстрілами опинилися підстанції у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Внаслідок атак десятки тисяч родин залишилися без світла. Енергетики та ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити подачу електроенергії.

За інформацією президента, цієї ночі росіяни також били по житлових будинках у різних регіонах України. На момент повідомлення було відомо про 12 поранених, серед яких двоє дітей. Ще двоє людей загинули.

Також вранці 18 жовтня російські війська вдарили по сільськогосподарському підприємству на Волині. На місці працюють відповідні служби.

Президент наголосив, що Росія не демонструє готовності до деескалації, а продовжує атакувати критичну інфраструктуру України.

Він також закликав міжнародних партнерів посилювати тиск на Москву, щоб створити умови для припинення війни.

Нагадаємо, що Трамп 11 жовтня заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Водночас Зеленський заявив, що для нього слова Трампа стали несподіванкою, та зауважив, що Україна готова дотримуватися перемир’я, якщо те саме зробить Москва.

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