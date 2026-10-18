Сполучені Штати Америки відновили обмін розвідувальною інформацією з Україною після того, як співпраця в цьому напрямку була тимчасово призупинена.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю телеканалу NBC, передає Bloomberg.

США відновили обмін розвідданими з Україною

За словами глави держави, передача американських розвідувальних даних була зупинена на певний час, однак наразі її відновили.

Зараз дивляться

Водночас Зеленський висловив сподівання, що вже цього тижня українська та американська сторони зможуть провести переговори.

Нагадаємо, що 13 жовтня Зеленський заявив, що міжнародні партнери не надали Україні завчасного попередження про російський удар балістичними ракетами по Києву ввечері 12 жовтня.

Тоді вибухи у столиці пролунали ще до оголошення повітряної тривоги, а внаслідок атаки було уражено об’єкти цивільної інфраструктури.

Уже 14 жовтня Зеленський в інтерв’ю NPR повідомив, що українське військове командування отримало від Вашингтона попередження про можливе припинення передачі розвідданих. За його словами, це могло статися в разі продовження атак Сил оборони на російські НПЗ.

Того ж дня представники обох партій у Конгресі США виступили проти потенційного обмеження розвідувальної підтримки України та роботи супутникового зв’язку Starlink.

Американські законодавці наголосили, що такі кроки можуть створити додаткові загрози для цивільного населення України.

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