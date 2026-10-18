Президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками американського лідера Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером

Сторони обговорили результати зустрічі української та американської команд у Флориді, а також подальші дипломатичні кроки для наближення миру.

За словами Зеленського, досягнення миру можливе лише завдяки силі та співпраці, що ґрунтується на взаємній довірі. Україна зі свого боку докладає всіх зусиль, щоб позиція Сполучених Штатів залишалася сильною та сприяла завершенню війни, яка триває вже понад чотири з половиною роки.

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Президент зазначив, що українська й американська команди підтримують практично безперервний контакт та працюють над наступними дипломатичними ініціативами.

Окрему увагу під час розмови приділили російським обстрілам України, які не припиняються, та необхідності посилення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, що в цих питаннях значну роль відіграє позиція Вашингтона.

– Саме від позиції Америки тут багато чого залежить. Україна і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат, – додав Зеленський.

Він також подякував усім у США, хто підтримує Україну та такий підхід до мирного врегулювання.

Фото: Володимир Зеленський

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