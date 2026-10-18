Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий балотуватися на другий президентський термін, якщо вибори відбудуться до завершення війни. Він вважає це своєю відповідальністю перед державою.

Зеленський розповів, чи балотуватиметься на другий термін

Як глава держави розповів в інтерв’ю NBC News у неділю, 18 жовтня, якщо вибори проводитимуть під час війни, він вважатиме своїм обов’язком взяти в них участь, оскільки має захищати Україну до завершення бойових дій.

Водночас Зеленський наголосив, що головною умовою організації голосування залишається безпека громадян.

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Президент зазначив, що в разі наполягання президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на проведенні виборів під час війни Україні необхідно забезпечити щонайменше 60 днів перемир’я.

Цей час, за його словами, потрібен для внесення змін до законодавства та підготовки безпечних умов для голосування.

– Але повірте мені, це виглядає абсолютно небезпечно і неймовірно, бо нам потрібний чесний вибір, нам потрібно, щоб наші солдати мали можливість проголосувати, бо це правда – вони мають голосувати, бо вони справді захищають нашу країну, – додав Зеленський.

Глава держави також відкинув припущення, що він нібито не зацікавлений у проведенні президентських виборів. За його словами, такі звинувачення є несправедливими, а складність організації голосування під час війни розуміють як у Європі, так і у США.

Президент наголосив, що рішення про проведення виборів насамперед має залежати від волі українського народу та можливості забезпечити безпечне й справедливе голосування.

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