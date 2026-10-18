Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку осені Сили оборони звільнили більше територій, ніж російські війська змогли окупувати за цей час.

Зеленський про звільнення більшої території, ніж захопила РФ

Як повідомив глава держави у вечірньому зверненні після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, така тенденція спостерігається протягом усього року: українські військові повертають під свій контроль більше територій, ніж втрачають унаслідок російських наступальних дій.

Президент зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки противника, зокрема поблизу Добропілля, де окупанти намагаються проникнути на українські позиції. Ворожі групи виявляють і знищують.

Зараз дивляться

Водночас українські підрозділи продовжують утримувати рубежі на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.

Зеленський окремо відзначив ефективність активної оборони, зокрема операцій Десантно-штурмових військ і Третього армійського корпусу.

Він наголосив, що Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка залишаються під контролем України. Також Сили оборони захищають території поблизу Краматорська.

Крім того, президент спростував заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито наближення військ РФ до Запоріжжя на відстань п’яти кілометрів.

– Ми знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путіну, – зауважив голова держави.

Глава держави підкреслив, що українська оборона залишається стійкою, та подякував військовослужбовцям за виконання бойових завдань.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.