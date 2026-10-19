Більшість українців не погоджуються на передачу всього Донбасу під контроль Росії навіть в обмін на гарантії безпеки. Таку позицію поділяють 61% громадян.

Підтримали б таке рішення 35% респондентів, свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Українці проти передачі Донбасу Росії

Опитування проводили з 8 до 16 жовтня. Порівняно з дослідженням, яке відбулося наприкінці липня – на початку серпня, статистично значущих змін у ставленні українців до цієї пропозиції не зафіксували.

Зараз дивляться

8–9 жовтня, до оголошення “дизельної угоди” між США та РФ і подальшого тиску на Україну, 57% українців категорично виступали проти передачі всього Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки.

У всіх макрорегіонах України половина або більшість опитаних відкидають пропозицію вивести українські війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Найбільше прихильників такого варіанта – серед жителів східних областей, переважно Харківщини. Там загалом 45% респондентів допускають можливість його схвалення, проте 51% категорично виступають проти.

В інших регіонах, включно з півднем і нижнім Подніпров’ям, від 60% до 66% опитаних категорично відкидають цю пропозицію. У Києві проти неї виступають 66% респондентів.

Скільки українці готові терпіти війну

62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, 4% готові терпіти війну протягом одного року.

Коротший термін (від кількох місяців до пів року) назвали 21% опитаних. Ще 13% не змогли визначитися з відповіддю.

Для порівняння, серед респондентів, яких опитували 8–9 жовтня, 60% заявили про готовність терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Згідно з результатами опитування, тільки 10% опитаних сподіваються, що війна завершиться до кінця 2026 року. 13% очікують на її завершення в першій половині 2027 року, а 17% – до кінця 2027 року.

Таким чином, загалом 40% респондентів прогнозують закінчення війни не пізніше кінця наступного року.

При цьому 39% українців вважають, що війна триватиме до 2028 року або довше. Ще 21% не мають визначеної думки щодо термінів її завершення.

Виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький заявив, що результати опитування свідчать про недостатнє розуміння України та українців з боку багатьох західних і східних партнерів.

– Результати нашого опитування ще раз засвідчують, що багато хто і на Заході, і на Сході досі має обмежене розуміння України та українців (і досі ніби дивляться на нас крізь окуляри російської експертизи), – прокоментував він.

Грушецький наголосив, що українці наполягають на необхідності опору попри численні удари Росії балістичними ракетами та дронами.

За його словами, це також стосується і спроб деяких партнерів тиснути на українців, аби ті погодилися на умови фактичної капітуляції, які намагаються прикрити обіцянками майбутньої підтримки, що не мають реального підґрунтя.

– Знову ж таки, українці хочуть миру, але між капітуляцією зараз з майже неминучим ризиком російського геноциду далі і опором зараз з надією добитися прийнятних умов українці обирають продовжувати опір, – зазначив виконавчий директор КМІС.

Дослідження проводилося з 8 до 16 жовтня методом телефонних інтерв’ю (CATI). Для опитування використали випадкову вибірку мобільних телефонних номерів на всіх підконтрольних уряду територіях України. У дослідженні взяв участь 1 031 респондент віком від 18 років.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.