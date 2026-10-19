Росіяни атакували Нову Водолагу Харківської області ударним Шахедом. Унаслідок обстрілу загинули шестеро людей, серед них є діти. Україна закликає міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію та зупинити вбивства.

Про це президент Володимир Зеленський заявив увечері 19 жовтня.

Зеленський прокоментував вбивство людей у Новій Водолазі

– Шахед ударив фактично просто по людях – по парку поблизу звичайного кафе. Абсолютне звірство. Шість людей загинули, і серед них діти, – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, серед загиблих – дівчинка Ангеліна, якій було трохи більше року. Дитина народилася в серпні 2025 року. Вона загинула прямо у візочку.

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– Її маму звали Інна, вона померла у лікарні… Іншій убитій дівчинці було 11 років. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 14 людей поранені, і серед них ще шестеро дітей, – додав він.

Президент подякував усім, хто підтримує Україну, допомагає збивати російські ударні безпілотники і ракети та протидіяти штурмам російських військ.

– Це страшні фото, але за ними – зламані життя і правда про цю війну. Потрібен захист життя. Потрібна ППО для України. Не можна думати про гроші з Росією, поки вона продовжує свою тупу війну, – наголосив глава держави.

Зеленський повторив, що необхідно зберігати санкції проти Росії, доки вона не припинить убивства.

Він закликав США продемонструвати рішучість і застосувати закон Ліндсі Грема, а європейських партнерів – не припиняти підтримку України.

Президент зазначив, що міжнародна спільнота має докладати всіх зусиль для досягнення миру та забезпечення безпеки.

За словами глави держави, Україна прагне завершення війни, тоді як Росія продовжує наполягати на вбивствах.

– Світ має достатню силу, щоб зупинити війну. Треба цією силою нарешті скористатись – проти вбивць, – резюмував він.

Нагадаємо, 17 жовтня в Харкові пролунали потужні вибухи. Російські війська завдали балістичного удару на межі Слобідського та Основ’янського районів міста. Унаслідок атаки поранення дістали четверо людей.

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