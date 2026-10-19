Цього року російська армія завдала українському бізнесу прямих збитків на $7,7 млрд. І ця цифра далі зростає.

Про це в інтерв’ю ВВС Україна розповів прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Збитки бізнесу від атак РФ

За його словами, росіяни знищили або пошкодили понад 1 млн кв. метрів складів, виробничих і логістичних приміщень.

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— Тому бізнес переорієнтовується, і величезна вдячність йому за цю стійкість, за те, що знаходяться рішення. Так, ці рішення складні, так, десь логістичне плече збільшується, стає дорожчим, але країна живе і продукція все одно на полицях магазинів, — сказав голова уряду.

Корецький запевнив, що влада ділиться із бізнесом усіма розвідданими та інформацією щодо російських ударів.

На запитання про закиди до уряду, що розосередженням продукції зі складів, їхньою релокацією держава почала займатися лише після ворожих ударів по таких об’єктах, то Корецький відповів наступне:

Велику частину допомоги, рішень ми можемо зробити. Однак все в кінці зводиться до компенсацій, до “дайте додаткові кошти”, “рефінансуйте” тощо. Але грошей на все буде недостатньо. І ми кожного разу виходимо з нових обставин, вигадуємо нові програми, пропонуємо щось.

Під час атаки на Луцьк 14 жовтня згорів склад європейських товарів ЄвроГур.

16 вересня внаслідок російської атаки на Київ повністю вигорів склад Фундації Олени Зеленської в Києві.

28 серпня у Київській області знищено склад, де зберігалися тиражі українських книжкових мереж Readeat і Book.ua, а також багатьох вітчизняних видавництв.

Джерело : BBC Україна

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